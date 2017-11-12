نشرت صحيفة “الأوبزرفر” تقريرا بشأن المسلمين الذين قاتلوا في الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا ودفنوا في مقابر مع قتلى الحلفاء وظلت قصصهم مجهولة.

وتشير الصحيفة إلى أن باحثين قضوا الأعوم الستة الأخيرة في فحص وثائق من الأرشيف العسكري وعددا كبيرا من المذكرات الشخصية لمحاربين في الحرب العالمية الأولى من 19 بلدا فضلا عن مئات الصور، وخلص البحث إلى أن 2.5 مليون مسلم شاركوا في صفوف جيوش الحلفاء بصفة مقاتلين أو عاملين.

وبحسب الصحيفة فقد بدأت عملية البحث بمبادرة من رجل بلجيكي يدعى “لوك فيريي” ويبلغ من العمر 53 عاما بعدما عثر في مذكرات من الحرب العالمية الأولى لوالد جده على فصول مطولة عن المسلمين الذين التقاهم في جبهات القتال والذين أتوا من أفريقيا والهند وروسيا وحتى من أمريكا فعاشوا وماتوا مع المسحيين واليهود .

وتضيف الصحيفة أن هناك وثائق تروي قصص الجنود المسلمين وهم يقتسمون طعامهم مع المدنيين الجياع وكذلك اندهاش الضباط الفرنسيين والبلجيكيين والكنديون من معاملة الجنود المسلمين الإنسانية للأسرى الألمان،ولما سئلوا عن ذلك ذكر لهم الجنود المسلمين أن هذه طريقة معاملة الأسير وفق تعاليم الإسلام.

وتنقل الصحيفة عن “فيريي” قوله: “إن صورة المسلمين في الغرب هي أنهم أعداء وأنهم وافدون لم يقدموا شيئا لأوروبا وهدف عملنا هو أن نجعل جميع أوروبا تفهم أننا بيننا تاريخ مشترك بعيدا عن السياسة والاستعمار ونحن نقدم وقائع وقصصا حقيقية ينبغي أن تعرفها أوروبا كلها”.

ويعتزم الباحثون إصدار كتاب يتضمن مقاطع من الوثائق التي اطلعوا عليها ومجموعة من الصور التي عثروا عليها.

وترى الصحيفة أن من بين الوثائق الأكثر تأثيرا الرسائل التي كتبها هؤلاء المقاتلون المسلمون وذكر منها رسالة مقاتل جزائري كان في جبهة القتال بمنطقة نوتر دام دوي لوريت في عام 1916 يقول فيها: ” أقسم بالله العظيم أنني لن أتوقف عن الصلاة ولن أتخلى عن ديني حتى لو وضعت في جحيم أشد من الجحيم الذي أنا فيه”.

ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” أن الأميرة السعودية “نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود” أعلنت عن حزنها الشديد بعد إلقاء القبض على الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السابق وأخيه تركي في إطار حملة اعتقالات طالت العشرات بتهم تتعلق بالفساد.

وكتبت الأميرة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بتويتر: “من قبل ١١ سنة أخذ القلم وخط كلماته على هذا الدفتر عند زيارته لوالدتي ( عمته) رحمها الله حفظك الله يالشهم الكريم . ويا أخي الغالي #متعب_بن_عبدالله”.

ونشرت صورة مصاحبة للتغريدة لرسالة قديمة خطّها متعب بن عبد الله بيده ووجهها لها في العام 2006.

كما نشرت الأميرة نوف صورة لابن خالها الآخر الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير الرياض السابق.

وعلقت على الصورة: “أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه”.

وأضافت الأميرة تعقيبا على تغريدة إنها نشأت وترعرعت رفقة أبناء خالها عبد الله معتبرة أبناء الملك عبد الله بأنهم “أخوة” لها.

أبرزت صحيفة “ديلي ميل” استعادة “داعش” لبلدة “البوكمال” شرقي سوريا بعد معركة ضارية لإنقاذ آخر معقل لها.

وترى الصحيفة أن داعش لا تموت، على حد وصفها، ويأتي انتصار داعش بعدما أصدرت الولايات المتحدة وروسيا بيانا مشتركا أعلنا فيه إن الحل العسكري لن ينه الحرب السورية المستمرة منذ ست سنوات.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فإن داعش يدافع بشكل عنيف عن بلدة البوكمال الحدودية السورية لأنها أخر المناطق الكبيرة التابعة للخلافة.