القاهرة -أ ش أ

يواصل المخرج كمال منصور،تصوير أحداث مسلسله الجديد “أبوالعروسة”،المقرر عرضه خلال الأشهر المقبلة بالديكور الرئيسي للعمل بمصر الجديدة. وصرح منصور ” أواصل تصوير أبوالعروسة بحضور معظم أبطال العمل ، وبشكل مكثف ودون توقف ، لعرضه خلال الأشهر المقبلة ” .

وأضاف المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة” ، لافتا إلى أن المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال التي تتكون من 60 حلقة وسيعرض خارج رمضان .

“أبوالعروسة” بطولة سيد رجب وسوسن بدر، وتأليف هاني كمال، إخراج كمال منصور .