كوالا لمبور-أ ش أ

أعلن نادي جوهر دار التعظيم الماليزي لكرة القدم عن مساهمته بمبلغ 500 ألف رينجت “الدولار يوازي 19. 4 رينجت” والتي تلقاها لفوزه بكأس السوبر، لضحايا الفيضانات في جزيرة بينانج على الساحل الشمالي الغربي لشبه الجزيرة الماليزية.

واوضحت تنكو تون أمينة ميمونة رئيسة وابنة مؤسس النادي الذي يلعب في دوري السوبر الماليزي، إن النادي يوفي بعهده بالتبرع بأموال جائزة الفوز بكأس ماليزيا للتخفيف من محنة ضحايا الفيضانات. وكان القائمون على النادي، الملقب بالنمور الجنوبية، أصدروا مرسوما للنادي بمواصلة تقديم يد العون للمتضررين من الكوارث، وقد قدم في الماضي العديد من المساعدات لحكومات الولايات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في الكوارث.

و فاز النادي بالدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي قبل رفع كأس ماليزيا للمرة الأولى بالتغلب على نادي قدح /2صفر في المباراة النهائية باستاد شاه علم في 4 نوفمبر الجاري.

وكانت الفيضانات العارمة في ماليزيا تسببت في مقتل وإصابة العشرات وإجلاء نحو ألف شخص .

وأسس نادي جوهر دار التعظيم لكرة القدم عام 1972 صاحبه تنكو إسماعيل إدريس في جوهر بهرو بولاية جوهر.