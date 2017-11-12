أخبار مصر- حمودةكامل

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- وفدًا تايلانديًّا برئاسة الشيخ عزيز بيتاككومبون –رئيس المجلس المركزي الإسلامي بتايلاند-، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وتايلاند

واستعرض مفتي الجمهورية خلال اللقاء ما تقوم به دار الإفتاء من مجهودات لمواجهة الفكر المتطرف، وعلى رأسها مرصد فتاوى التكفير والآراء المتطرفة الذي يعمل على مدار الساعة لرصد وتحليل الفتاوى المتطرفة والرد عليها بمنهجية علمية لبيان انحراف فكر الجماعات المتطرفة.

وأضاف فضيلته أن الدار أصدرت كذلك مجلة إلكترونية تم تجميع أعدادها في مجلد مطبوع بعنوان: “Insight” باللغة الإنجليزية للرد على مجلة “دابق” التي تصدرها داعش، وأهدى فضيلة المفتي نسخة من المجلة للوفد.

وأبدى فضيلة المفتي استعداد دار الإفتاء الكامل لاستقبال الطلبة التايلانديين بعد تخرجهم في جامعة الأزهر، ليتم تدريبهم في الدار على مهارات الفتوى ليكونوا مؤهلين لإصدار الفتاوى ومواجهة الفكر المتطرف بمنهجية علمية سليمة.

من جانبه أشاد الوفد بما تقوم به الدار من مجهودات لخدمة المسلمين في الداخل والخارج، وما تقدمه من تدريب وتأهيل للخريجين ليكونوا نواة لمفتي المستقبل. كما أبدوا تطلعهم لمزيد من التعاون مع دار الإفتاء خاصة فيما يتعلق بتدريب المفتين من الطلبة التايلانديين.