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تقع في غرب قارة أفريقيا وتحدها من الشمال بوركينا فاسو , ومن الجنوب تمتد الي خليج غينيا حيث تقع العاصمة لومي , كما تحدها بنين من الشرق ومن الغرب غانا .عاصمتها لومي وهي اكبر المدن .

نظام الحكم فيها جمهوري واللغة الرسمية هى الفرنسية , كما توجد لغات محلية كثيرة مثل الهوسا ,الكابي , مومبا,اايفي ,الباسار

مساحتها نحو : 56,785 كم مربع

وتعتبر دولة توغو استوائية صحراوية في الجنوب وهي عبارة عن مستطيل طويل ضيق و تعتمد اعتمادا كليا علي الزراعة حيث تشكل الحرفة الزراعية المحور الاقتصادي للبلاد ، وتنتشر الزراعة في الجنوب , اما الحرفة الثانية فهي الرعي عند منطقة الشمال , كما ان للغابات ثروة هائلة من الاخشاب , وتوجد المعادن الخام مثل الفوسفات والحديد والبوكسيت .

وتنقسم توغو الي عدة مدن : العاصمة لومي – سكودة – بايمي – باساري

تبدأ من ساحل محاط بالرمال علي شكل ألسنة تتخللها بحيرات صغيرة ومستنقعات تنمو بها الغابات , كما نجد علي الساحل سهول رفيعة بشكل شريط ضيق يبلغ عرضه حوالي 50 كم من جهة الجنوب , ولكن في الوسط فالامر يختلف حيث نجد هضبة قديمة تنتشر فوقها المرتفعات وبها انهار من اهمها نهري مونو , اوتي .

تتبع غالبية السكان معتقدات السكان الاصليين وهي ديانات محلية , وهناك اقليات يتبعون المسيحية والاسلام .

وينقسم المناخ الي ثلاث انواع : مناخ مداري اقل امطار في الجنوب , مناخ مداري رطب وفير الامطار في المرتفعات ,مناخ سوداني وامطار صيفية علي منطقة الشمال .

لومي ..هي العاصمة الرسمية للبلاد و تقع علي ضفاف خليج غينيا وهي اقصي الجنوب الغربي من توغو وتمثل لومي اكبر المدن بالاضافة الي انها تمثل العاصمة الادارية والصناعية والميناء الرئيسي للدولة .. وتشتهر لومي بتصدير محصول البن والكاكاو وبذور جوزالهند ,

و لمدينة لومي اهمية خاصة في البلاد لوجود مصفاة بترول فيها .

موقع كوتا ماكو وطن باتاماريبا :

هو موقع ثقافي يقع في شمال توغو ويتميز بالمنازل التقليدية التي تتخذ شكل ابراج ترابية مغطاة بسعف النخيل , وهي رمز تتسم به توغو وهذه المنطقة تمتد علي مساحة 50000 هكتار وهذا الموقع صنف من قبل اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي .

محمية توغولاند :

نتج عن الحرب العالمية الاولي بأن جردت المانيا من مستعمراتها , كما قسمت الامبراطورية العثمانية ومنحت بريطانيا وفرنسا وبلجيكا واليابان الوصاية لادارة العديد من الاراضي بأفريقيا والشرق الاوسط , قسمت المحمية الالمانية السابقة توغولاند الي توغو الحالية وجزء من غانا بين كل من بريطانيا وفرنسا , ومن هنا ظهرت اتفاقية الوصايا علي توغولاند التي كانت من نصيب فرنسا وكانت لهذه الوصايا اهدافا نبيلة منها القضاء علي تجارة العبيد , وضمان حرية الديانات والفكر , واحترام القوانين المحلية والعادات والتقاليد ..

السياحة في توغو :

علي الرغم ان توغو بلد افريقية فقيرة الا ان شعبها يتصف بالود والضيافة و تتصف بالبيئة الريفية الجميلة المحببة لكثير من السياح فهم يتمتعون بحياة الريف والحياة البسيطة التي يفتقدونها في بلادهم .

غير ذلك فأن توغو تطل علي خليج غينيا والذي يعطي طابعا مميزا للبلاد عند العاصمة لومي الساحلية والتي تطل علي الخليج فهناك يتمتع السائحون بجو الطبيعة البكر الساحر والجو المعتدل .

وزيارة الموقع الفريد كوتا ماكو وطن باتاماريبا والذي يتصف بالمنازل الترابية علي شكل ابراج رائعة وهو موقع مصنف من قبل اليونسكو للتراث العالمي ويستحق الزيارة فهو من الاماكن الاكثر جذبا للسياح .

وهناك محمية توغولاند الشهيرة في البلاد والتي وضعت تحت الوصايا الفرنسية واصبحت من الاماكن التي تجذب اليها السياح .