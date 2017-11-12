ليوبيليانا - أ ش أ

توجه الناخبون في سلوفينيا، اليوم /الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية والتي يواجه فيها الرئيس الحالي بوروت باهور عمدة مدينة “كامنيك” مارجان ساريك.

ويسعى باهور في هذه الانتخابات للفوز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، مشيرة إلى أنه حصل في الجولة الأولى التي جرت في شهر أكتوبر الماضي على 47 في المائة من أصوات الناخبين مقابل 25 في المائة حصل عليها ساريك.

وعلى الرغم من أن منصب الرئاسة شرفي إلى حد كبير في سلوفينيا, إلا أن الرئيس يقود الجيش ويرشح من يشغلون عددا من المناصب العليا بمن فيهم محافظ البنك المركزي لكن أغلب ترشيحاته يجب أن تحظى بتصديق من البرلمان أولا.