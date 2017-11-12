القاهرة-أش أ

أمرت المستشارة فريال قطب – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة ستة متهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة تسببوا في وجود عجز بأوزان الأقماح بصومعة الياسمين بمدينة 6 أكتوبر يقدر ب` 34 مليون جنيه.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية في بيان له اليوم الأحد أن المتهمين هم عضوي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق والحالي وكيميائي بإدارة المتابعة الفنية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و مفتش تموين بقسم التعاون الاستهلاكي بإدارة تموين السادس من أكتوبر ومدير مخازن أحراز النيابة العامة بإدارة إمبابة الزراعية ومهندس بقسم الدورة الزراعية بإدارة إمبابة الزراعية.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت تقرير لجنة تقصي الحقائق, والمشكلة من أعضاء مجلس النواب بشأن واقعات الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين خلال موسم توريد عام 2016, وطلب تحديد المسئولية عن وجود عجز فى كميات الأقماح المورlدة لصومعة وشون الياسمين الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ووجود عجز فى كمية الأقماح المحلية التي وردت للصومعة والشونة بلغ مقدارها (تسعة آلاف طن ومائة وثلاثة وخمسون كيلو جرام وثلاثمائة وأربعون كيلو جراما) وقدرت قيمته المالية بمبلغ يقارب (أربعة وثلاثون مليون جنيها).

وكشفت تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة في القضية رقم 2016/205 عن وجود عجز في كميات الأقماح المورlدة لجهتي التخزين (الصومعة والشونة) وقيام المتهمين بالاشتراك مع المالك بالسماح لأحد الأشخاص التابعين للمالك بالقيام بوزن الوارد من الأقماح, وذلك بسبب عدم حضور عضو اللجنة المكلف بمباشرة أعمال الوزن للأقماح الواردة إلى الصومعة والشونة المشار إليهما سابقا ومخالفة ذلك للبند رقم 20 / أولا من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية خلال موسم توريد عام 2016 والذي يوجب على المختصين بإعداد محضرا في حال عدم حضور المسئول المكلف من الجمعية التعاونية المركزية لعضوية اللجنة المشار إليها يثبت عدم حضوره على أن يرفق هذا بمحضر الفرز.

وجاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤيدة لارتكاب المتهمين ما أسند إليهم من اتهام, وإزاء ذلك الجرم الذي ارتكبه المتهمين في التعامل مع سلعة حيوية والذي شكل تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي للمواطن وخيانتهم للأمانة الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم, فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعا للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهم كل في اختصاصه .