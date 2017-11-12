هانوي - أ ش أ

يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والتي من المقرر أن تهيمن عليها محادثات حول القضايا الأمنية والنزاعات الإقليمية المختلفة.

وقد غادر ترامب فيتنام اليوم /الأحد متوجها إلى الفلبين في إطار جولته الآسيوية الحالية التي شملت زيارة كل من اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

وكان ترامب قد أجرى محادثات مع كل من رئيس وزراء فيتنام نجوين شوان فوك والأمين العام لحزبها الشيوعي نجوين فو ترونج في وقت سابق /الأحد/.. وكانت القضايا التجارية هي أبرز ما تم مناقشته خلال الاجتماعين.