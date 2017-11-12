نيويورك -أ ش أ

توصل باحثون أمريكيون إلى العلاج الواعد لمنع ومعالجة إصابات المخ لدى الأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من نقص فى الأكسجين ، وهى مضاعفة خطيرة ، حيث يحظر خلالها تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المخ .

وتؤثر إصابات المخ الناجمة عن الحرمان من الأكسجين على حياة المريض والتى تتراوح حدتها ما بين خفيفة، وتشمل صعوبات في التعلم ، وشديدة وتشمل عدم القدرة على التنفس والمشى والحديث والرؤية) .

ويمكن أن تحدث هذه المضاعفات أثناء الولادة بسبب معاناة الحامل من مشكلات فى المشيمة أو معاناة الجنين من الخلل الجينى الذي يسبب صعوبات عند الولادة ، ونزيف للجنين تحتاج الأم معه لنقل دم.

وعكف الباحثون في دراستهم على تقييم النظام الصحى الوطنى للأطفال بين حديثى الولادة المعرضين لنقص الأكسجين .. و أعطيت النماذج التجريبية العلاج بالتبريد القياسى (إنخفاض حرارة الجسم العلاجى) بالاشتراك مع نظام مثبط لإنزيم تنظيمى من موت الخلايا المبرمج (موت الخلايا) والذى يكثف تأثير نقص الأوكسجين.

هذه الدراسة هي الأولى من نوعها لاختبار فوائد هذا الإنزيم في الحد من الضرر العصبي الناجم عن نقص الأكسجين في الدماغ (نقص التروية) . وقال الدكتور”بانا جيوتيس راتيمينوس”، أستاذ المخ والأعصاب فى جامعة”نيويورك”:” أن نقص الأوكسجين يقوم بتنشيط أنزيم “كيناز”، ولكن تبين أن انخفاض حرارة الجسم يقلل من تنشط هذا الإنزيم ومن ثم تضاعف فرص حدوث تلف وأضرار فى المخ “.