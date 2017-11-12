القاهرة - أ ش أ

بدأت وزارة القوى العاملة من اليوم الأحد وحتى الخميس، في قبول طلبات الدفعة السابعة من الراغبين في التدريب من الشباب مجاناً، على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية.

وصرح محمد سعفان، وزير القوي العاملة، ان المتدرب سوف يمنح مكافأة 1000 جنيه شهرياً، طول فترة البرنامج التدريبي المنفذ لمدة ثلاث شهور.

يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المعاهد الفنية فوق المتوسط، ومدارس التعليم الفني الصناعي نظام الخمس سنوات، وخريجي الجامعة العمالية (قسم التعليم الصناعي)، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، مع الإلمام باللغة الانجليزية، والسن لا يزيد على 25 سنة.

ويتطلب البرنامج التدريبي التفرغ التام طول فترة التدريب، الذي يبدأ من الثامنة صباحاً، وحتى الخامسة مساء، بمراكز التدريب.

تقدم الطلبات باليد بديوان عام الوزارة 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، الإدارة المركزية للتدريب المهني بالدور السادس، مرفقاً بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة، وصورة من شهادة التخرج.. ولن تقبل أيه طلبات غير مستوفاة للشروط وذلك لجميع المحافظات.