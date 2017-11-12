لندن -أ ش أ

تكرم الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم و التليفزيون “البافتا” المخرج البريطاني كريستوفر نولان في الأول من ديسمبر المقبل.

وأفاد موقع مجلة “سكرين أنترناشيونال” بأن حفل التكريم سيقام بمقر البافتا في العاصمة لندن. و بدأ كريستوفر مشواره الفني عام 1998 بإخراج فيلم “فولوينج” وبعدها كتب وأخرج عدة أفلام ناجحة منها “مومينتو” (2000) و”أنسومنيا”(2002 ) و”ذا برستيج” (2006 ) و”إنسيبشن” (2010).

كما أخرج ثلاثية “ذا دارك نايت” (فارس الظلام) و”انترستيلر” ونال عنهما جائزتي” البافتا” و”الأوسكار” لأفضل مؤثرات بصرية. وكتب وأخرج كريستوفر فيلم “دونكيرك” الذي تدور أحداثه حول الحرب العالمية الثانية ، والفيلم بطولة مارك رايلانس و توم هاردي.

وستتاح تذاكر الحفل ابتداء من يوم الجمعة المقبل على الموقع الرسمي للبافتا.