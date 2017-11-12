القاهرة-أ ش أ

غادر القاهرة اليوم /الأحد/ شريف فتحي وزير الطيران المدني إلى دبي على رأس وفد في زيارة للإمارات تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في فعاليات الدورة ال` 15 لمعرض دبي الدولي للطيران 2017 والذي يستمر لمدة 5 أيام.

ويشارك في المعرض 1200 عارض من شركات محلية وإقليمية وعالمية متخصصة في قطاعي الطيران المدني والعسكري منها 30 % من دول أوروبا و40 % من دول الشرق الأوسط.

ويجري الوزير محادثات مع مسئولي كبرى الشركات لبحث التعاون في مجالات صناعة النقل الجوي.