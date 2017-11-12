دمشق - أ ش أ

أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية الدكتور منذر ماخوس أن البيان المشترك للرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا لم يحمل أي جديد.

وأوضح ماخوس -في تصريح اليوم / الأحد – أن بحث القضية السورية لم تكن هدف اللقاء الذي جمعهما.

وأضاف ماخوس أن ترامب وبوتين بحثا العديد من القضايا ليس أهمها القضية السورية، لان هناك قضايا مشتركة بين البلدين منها الاتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية الأخيرة والملف الكوري الشمالي, والملف الاوكراني.

وكان الرئيسان الأمريكي والروسي قد اتفقا ` في بيان مشترك على هامش قمة آيبك في فيتنام ` على ألا يكون هناك حل عسكري للأزمة في سوريا, وأكدا الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.