مالاجا-أ ش أ

أصيب إيسكو ألاركون لاعب وسط منتخب إسبانيا وريال مدريد فى كرة القدم بكدمة في عضلة الفخذ اليسرى خلال المباراة الودية مساء أمس السبت أمام كوستاريكا على ملعب “لا روساليدا” بمدينة مالاجا والتي انتهت باكتساح منتخب إسبانيا نظيره الكوستاريكى بخماسية نظيفة .

وقرر الجهاز الطبى للمنتخب الاسبانى أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية في وقت لاحق اليوم الأحد لتحديد مصيره من السفر مع “لا روخا” إلى روسيا لمواجهة منتخبها بعد غد الثلاثاء بمدينة سانت بطرسبرج.

وقال جولين لوبيتيجي المدير الفني لإسبانيا فى المؤتمر الصحفي عقد بعد اللقاء أمس نقلته وكالة الانباء الاسبانية “إيسكو تعرض لكدمة في نفس المكان الذي أصيب فيه خلال مباراة جيرونا في الليجا ولكننا سنقرر مصيره بعد متابعة حالته غدا.. الإصابة ليست خطيرة”.