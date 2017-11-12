طوكيو-وكالات

أكدت دراسة أجراها عالم البيولوجيا اليابانى البروفسور ” كنج لى” أن التنزه فى الغابات له العديد من الفوائد الطبية فهو يساعد على الاسترخاء ويتحكم فى الضغط النفسى و القلق ويحفز الخلايا القاتلة الطبيعية ويقى من السرطان وينظم وظائف القلب.

وكان البروفسور اليابانى قد أجرى أبحاثه العلمية فى عام 1982 فى برنامجه الذى يدعو إلى الذهاب إلى الغابة للإستفادة منها فى غسل الجسم من الهموم و القلق و الضجر و الضغط النفسى الذى أصبح يتعرض له الإنسان فى ظروف الحياة الحديثة نظرا للجو الطبيعى الخالى من الملوثات فى أماكن أخرى .