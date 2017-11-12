القاهرة - أ ش أ

عبرالفنان طارق لطفي عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسله” بين عالمين “بعد عرضه على شاشات التلفزيون .

وأكد لطفي أن عرض الدراما خارج سباق رمضان يعطيها فرصة كبيرة للمشاهده بشكل كاف لدي الجمهور المتشوق لعمل له قيمة فنية ويرصد الصراع المجتمعي.

وأضاف إنه يعقد جلسات عمل حاليا مع الشركة المنتجة لمسلسله الجديد” تحت الصفر” لاختيار النجوم وأماكن التصوير والتسويق , وأوضح أنه من المقرر بدء تصوير العمل في أول العام المقبل خاصة أنه تم الإنتهاء من كتابته منذ فترة طويلة.

مسلسل “بين عالمين” تدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى,حول صراع المال والسلطة, من خلال شخصية “مروان”, صاحب شركة عقارات, وعلى رغم التزامه دينيا إلا أنه لا يرى سوى مصلحته فقط. المسلسل بطولة طارق لطفى, هشام سليم, لقاء الخميسي, دارين حداد, حازم سمير, هانى نعيم, نور محمود, سيف هانو, أمجد مصطفى, ومحمد إبراهيم يسرى.