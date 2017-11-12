فيينا-أ ش أ

تمكنت السلطات النمساوية من إنقاذ متسلق جبال ألماني بعد خمسة أيام من سقوطه في شق صخري في محنة وصفت بأنها قصة البقاء على قيد الحياة تستحق عملا دراميا في هوليوود.

وتم إنقاذ الرجل, وهو من ديسبرج, بعد خمسة أيام قضاها محاصرا وجريحا في درجات حرارة متجمدة داخل تجويف صخري عمقه 30 مترا في جبل داخشتاين ضمن سلسلة جبال الألب النمساوية.

واكتشف رجال الإنقاذ في الجبال الرجل 45/ عاما/ في وادي ضيق استنادا على معلومات من الشرطة, بعد أن أبلغ والد الرجل عن فقدانه ولكن تم العثور عليه بعدما تمكن من إرسال نداء استغاثة من مكانه وهو محاصر وسط الجبال على ارتفاع 2050 مترا.

ووفقا لما ذكرته الشرطة فقد حاول الرجل مرارا إجراء مكالمة طارئة على هاتفه المحمول, وأخيرا تمكن من إجراء الاتصال واستغرقت مكالمة الاستغاثة الأولية أقل من ثانية .وبعدها بساعتين تلقى مركز التحكم المزيد من المكالمات وتمكن متسلق الجبال المحاصر من عمل اتصال ورغم أنه كان واهنا للغاية, إلا أن السلطات واصلت الاتصال فورا من خلال كتابة الرسائل.