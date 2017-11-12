القاهرة - أخبار مصر

أهم الأخبار:

– ترامب يهاجم “الأغبياء” الذين يعتقدون ان العلاقة مع روسيا امر سيء

– “القابضة للمطارات” تشيد بجهود العلاقات العامة خلال منتدى شباب العالم

– الخارجية: الزعيم الراحل ياسر عرفات سيظل رمزا للنضال والسلام

– التدخل السريع ينقل شابا مشردا لدار رعاية بحلوان

– سجين يوجه الشكر للداخلية بعد حصوله على الدكتوراه في القانون

– السلطات الأسبانية تنقذ 250 مهاجرا في البحر المتوسط

– موسيفيني يدين فتح تحقيق في جرائم الحرب في بوروندي

– مظاهرات حاشدة بإسبانيا للإفراج عن زعماء الانفصال بكتالونيا

– كتلة المستقبل اللبنانية تدين حملات استهداف السعودية

– الإمارات تهنئ العرب بتأهل 4 منتخبات عربية للمونديال روسيا 2018

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