نشرة الصباح من أخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
أهم الأخبار:
– ترامب يهاجم “الأغبياء” الذين يعتقدون ان العلاقة مع روسيا امر سيء
– “القابضة للمطارات” تشيد بجهود العلاقات العامة خلال منتدى شباب العالم
– الخارجية: الزعيم الراحل ياسر عرفات سيظل رمزا للنضال والسلام
– التدخل السريع ينقل شابا مشردا لدار رعاية بحلوان
– سجين يوجه الشكر للداخلية بعد حصوله على الدكتوراه في القانون
– السلطات الأسبانية تنقذ 250 مهاجرا في البحر المتوسط
– موسيفيني يدين فتح تحقيق في جرائم الحرب في بوروندي
– مظاهرات حاشدة بإسبانيا للإفراج عن زعماء الانفصال بكتالونيا
– كتلة المستقبل اللبنانية تدين حملات استهداف السعودية
– الإمارات تهنئ العرب بتأهل 4 منتخبات عربية للمونديال روسيا 2018
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