صحافة مصرية: الملا: لا زيادة فى أسعار الوقود قبل يونيو
أخبار مصر - الاحد 12 نوفمبر 2017
– تدمير 10سيارات محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية
– محطة عملاقة للطاقة ببني سويف تدخل الخدمة نهاية الأسبوع
الاهرام
– إسماعيل: ملتزمون ببرنامج الإصلاح.. وتطوير الصناعات كثيفة العمالة
– الملا: لا زيادة فى أسعار الوقود قبل يونيو
– الرقابة الإدارية تحبط تهريب نصف طن مشغولات فضية
– النقل وقناة السويس تروجان لمصر فى انتخابات المنظمة البحرية الدولية
– لجنة محلب تصدر دليلا استرشاديا بإجراءات تقنين أراضى وضع اليد
– تدمير 10سيارات محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية
– أكاديمية لتدريب شباب الزراعيين للعمل بالمشروعات القومية
– 16 مليون يورو لمبنى المدرسة الألمانية الجديد بالإسكندرية
– منع المحمول داخل فصول المعاهد الأزهرية
– عرفات يتفقد معهد وردان لتدريب العاملين بالسكك الحديدية
– والى: مشروع قانون لمراكز علاج الإدمان
– موقع إلكترونى يوفر مرجعية قضائية لمجلس الدولة
– الليلة مصر تواجه غانا فى ختام مشوار تصفيات المونديال
الجمهورية
– انطلاق اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد “النهضة” بالقاهرة
– “حلم بكره” أكبر مؤتمر استثماري ببورسعيد .. بعد غد
– 8 إجراءات لتقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي الدولة
– محطة عملاقة للطاقة ببني سويف تدخل الخدمة نهاية الأسبوع
– قصة وفاء بين حاكم الشارقة ومصري أقرضه 300 جنيه
– جبروت إمرأة ..قطعت زوجها.. ودفنته.. وهربت للإسكندرية
– د.خالد عبدالغفار: العاصمة الإدارية .. موقع مثالي للجامعات العالمية
– “صناديق أمانات” للتليفونات المحمولة .. في المعاهد الأزهرية
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