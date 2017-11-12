أخبار مصر - الاحد 12 نوفمبر 2017

– تدمير 10سيارات محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية

– محطة عملاقة للطاقة ببني سويف تدخل الخدمة نهاية الأسبوع

الاهرام

– إسماعيل: ملتزمون ببرنامج الإصلاح.. وتطوير الصناعات كثيفة العمالة

– الملا: لا زيادة فى أسعار الوقود قبل يونيو

– الرقابة الإدارية تحبط تهريب نصف طن مشغولات فضية

– النقل وقناة السويس تروجان لمصر فى انتخابات المنظمة البحرية الدولية

– لجنة محلب تصدر دليلا استرشاديا بإجراءات تقنين أراضى وضع اليد

– تدمير 10سيارات محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية

– أكاديمية لتدريب شباب الزراعيين للعمل بالمشروعات القومية

– 16 مليون يورو لمبنى المدرسة الألمانية الجديد بالإسكندرية

– منع المحمول داخل فصول المعاهد الأزهرية

– عرفات يتفقد معهد وردان لتدريب العاملين بالسكك الحديدية

– والى: مشروع قانون لمراكز علاج الإدمان

– موقع إلكترونى يوفر مرجعية قضائية لمجلس الدولة

– الليلة مصر تواجه غانا فى ختام مشوار تصفيات المونديال

الجمهورية

– انطلاق اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد “النهضة” بالقاهرة

– “حلم بكره” أكبر مؤتمر استثماري ببورسعيد .. بعد غد

– 8 إجراءات لتقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي الدولة

– محطة عملاقة للطاقة ببني سويف تدخل الخدمة نهاية الأسبوع

– قصة وفاء بين حاكم الشارقة ومصري أقرضه 300 جنيه

– جبروت إمرأة ..قطعت زوجها.. ودفنته.. وهربت للإسكندرية

– د.خالد عبدالغفار: العاصمة الإدارية .. موقع مثالي للجامعات العالمية

– “صناديق أمانات” للتليفونات المحمولة .. في المعاهد الأزهرية