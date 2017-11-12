أخبار مصر - الاحد 12 نوفمبر 2017

– «مليونية» فلسطينية إحياء لذكرى رحيل عرفات
– الجيش الليبي يفرض سيطرته على مقر «المهام الخاصة ببنغازي»

 

الاتحاد

– واشنطن وموسكو وعمان تقر «منطقة هدنة» جنوب سوريا

– «مليونية» فلسطينية إحياء لذكرى رحيل عرفات

– مناورات بحرية أميركية كورية جنوبية واسعة النطاق

– اعتقال إرهابي خطّط لاستهداف ميناء في تونس

– صور جوية تكشف قاعدة عسكرية إيرانية قرب الجولان المحتل

– إسرائيل تسقط «درون» فوق الجزء المحتل من الجولان

– 365 مليون دولار مساعدات أميركية «غير مشروطة» للبيشمركة

– مدريد: إشارات على دعم روسيا انفصال كتالونيا

 

الخليج

– الإمارات تجدد التزامها بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية

– «جارديان» تذكر قطر بماضيها الأسود مع عمال منشآت المونديال

– «نساء ضد الإرهاب» : قطر مسؤولة عن معاناة المرأة العربية

– «الهلال» الإماراتي توقع اتفاقية لتمويل وتأهيل مدرسة في حضرموت

– وزير خارجية مصر في جولة عربية لبحث التطورات في المنطقة

– الجيش الليبي يفرض سيطرته على مقر «المهام الخاصة ببنغازي»

– «التحالف» يحبط هجوماً حوثياً بزوارق مفخخة يستهدف الملاحة الدولية

– هادي يأمر بتعزيزات عسكرية لقتال الحوثيين في تعز ولحج

– السعودية تستنكر تفجير خط النفط مع البحرين