أبوظبي - أ ش أ

هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة العرب بتأهل 4 منتخبات إلى مونديال روسيا 2018 بعد تمكن المغرب وتونس من اللحاق بمنتخبي السعودية ومصر.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قوله “إنجاز عربي مستحق.. سعدنا بتأهل 4 منتخبات عربية لكأس العالم .. مبروك لنا جميعا.. مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المتأهلة”.

وأضاف “نبارك للمنتخب التونسي تأهله لكأس العالم .. مبروك لتونس حكومة وشعبا .. واكتملت فرحة العرب بتأهلهم ..مبروك للمملكة المغربية الشقيقة التأهل لكأس العالم.. تأهل أي بلد عربي تشريف لنا جميعا.. وفرحة أي شعب عربي فرحة لكل العرب”.