فيتنام - أ ف ب

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد “الحاقدين والأغبياء” الذين يعتقدون ان العلاقة مع روسيا “امر سيء”، وذلك غداة اعلانه ان نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان صادقا حين قال انه لم يتدخّل في الانتخابات الرئاسية الاميركية.

وقال ترامب في تغريدة من هانوي قبيل مغادرته العاصمة الفيتنامية الى الفيليبين في اطار جولته الاسيوية “متى سيدرك كل الحاقدين والأغبياء ان العلاقة الجيدة مع روسيا هي امر جيد وليس سيئا. انهم يمارسون دوما الاعيب سياسية- أمر سيء لبلدنا. اريد ان احل (ازمات) كوريا الشمالية وروسيا واوكرانيا والارهاب، وروسيا بامكانها تقديم مساعدة هائلة!” في هذا الشأن.

ترامب يؤكد انه لن ينعت يوما الزعيم الكوري الشمالي بـ”القصير والبدين”

واكد دونالد ترامب الاحد انه لن يقدم يوما على نعت كيم جونغ اون بـ”القصير والبدين”، وذلك بعد اشهر من الاهانات والتهديدات المتبادلة بين الرئيس الاميركي والزعيم الكوري الشمالي.

وسأل ترامب في تغريدة من هانوي قبيل مغادرته العاصمة الفيتنامية الى الفيليبين في اطار جولته الاسيوية “لماذا يُقدم كيم جونغ اون على اهانتي من خلال نعتي بـ+العجوز+ في حين انني لن أُقدم انا يوما على نعته بالقصير والبدين؟ حسنا، انا احاول جاهدا ان اكون صديقه وربما هذا قد يحدث يوما ما!”.

ترامب يقول ان الصين ستشدد العقوبات ضد كوريا الشمالية

واعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد ان الرئيس الصيني شي جينبينغ وافق على تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية بسبب برنامج بيونغ يانغ النووي.

وقال ترامب في تغريدة من هانوي قبيل مغادرته العاصمة الفيتنامية الى الفيليبين في اطار جولته الاسيوية ان “الرئيس الصيني شي قال انه سيشدد العقوبات ضد كوريا الشمالية”.