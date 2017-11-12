مدريد - أ ش أ

أعلنت السلطات الأسبانية إنقاذ أكثر من 250 مهاجرا كانوا يحاولون العبور بحرا من المغرب إلى أسبانيا.

وقال الجهاز العام الأسباني المكلف بالأمن البحري, طبقا لقناة العربية الإخبارية الليلة, “تمكنا من نجدة 251 شخصا كانوا في 5 مراكب متهالكة جميعها في بحر البوران”, مشيرا إلي أن بين من تمت نجدتهم نساء وأطفال دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أنه وصل 15 ألفا و428 شخصا على الأقل إلى أسبانيا بحرا منذ يناير الماضي فيما لقي 155 حتفهم أثناء محاولة العبور, في حين تقدر منظمة الدولية بشأن المهاجرين أن 2925 مهاجرا لقوا حتفهم في البحر المتوسط منذ يناير 2017.