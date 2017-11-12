أخبار مصر - رباب عبد الجواد

وجه محمد الشناوى – نزيل سجن برج العرب والحاصل على درجة الدكتوراة فى القانون الجنائى من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بدرجة جيد جدًا – الشكر لجميع قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية ، قائلا “لولا مساعدتهم لى لما استطعت الحصول على هذه الدرجة العلمية لأنهم وفروا لى كل الإمكانيات اللازمة.”

وأضاف الشناوى ، خلال لقاء له فى تقرير لـ ” نشرة التاسعة ” المذاعة على القناة الأولى مساء السبت ، قررت استكمال دراستى العليا سألت فى إدارة السجن ووجدت مساعدات وشجعونى على استكمال دراستى.

وتابع تقدمت ببحث الدكتوراه لمأمور السجن وعرضته على باحث الخدمة الاجتماعية الذى قام بهذا المجهود وذهب إلى الكلية وقدم البحث بنفسه.