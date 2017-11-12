القاهرة - أخبار مصر

بناء علي البلاغ الوارد لفريق التدخل السريع المركزي بوجود شخص مشرد بلا مأوى بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، توجه الفريق على الفور إلى مكان تواجد الحالة وتبين وجود رجل بلا مأوى وأفاد بأنه يدعى سامي محمد و يبلغ من العمر 35 عاما وليس معه أوراق ثبوتية تثبت هويته.

وقد حاول الفريق إقناعه بالانتقال إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، واستجاب أخيرا وتم بالفعل إيداعه بدار عقيلة السماع للرعاية بحلوان، وقد تم وضعه تحت الملاحظة بالدار و تبين قيامه ببعض التصرفات غير الطبيعية، مثل الشتائم والاعتداء على العاملين.

وقد تواصلت الدار مع مستشفى الصحة النفسية وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بحالة فصام وجاري التنسيق مع الصحة النفسية لإيداعه إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.