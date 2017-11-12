أخبار مصر - سماء المنياوي

قرر اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح صرف مبلغ 10 الاف جنيه لأسرة المتوفية ضحية الحادث الذي وقع الجمعة والذي ادي الي مصرع سيدة واصابة 10 أخرين جميعهم من أبناء مطروح.

كما قرر المحافظ صرف مبلغ 3 الاف جنيه لكل مصاب من المصابين الـ 10 في الحادث الذي وقع بالقرب من مدخل مدينة الحمام .

وقد نعي محافظ مطروح أسر المتوفية فى الحادث الأليم متمنيا الشفاء للمصابين مع التوجيه لمديرية الشئون الصحية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.