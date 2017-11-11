القاهرة - أ ش أ

نفى المستشار القانوني للنادي الأهلي ياسر فتحي الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة عن الحجز على أرصدة النادي، بسبب الحكم الصادر لمصلحة شركة “مسك” التي كانت مسؤولة عن قناة النادي في وقت سابق.

وقال المستشار القانوني – في تصريح لموقع النادي، اليوم السبت – “الحكم الصادر لصالح شركة مسك المملوكة لرجل أعمال سعودي حكم واحد ، ولم يستأنف ولا يجوز استئنافه ، كما أن الحكم لا يمكن تنفيذه إلا بفوات مواعيد الطعن عليه بدعوى البطلان أو الحكم في دعوى البطلان إذا تم الطعن”.

وأضاف ” إن الحكم أضعف من أن يصمد بسبب وجود حكم قضائي مخالف والأخطاء القانونية ومخالفات الحقيقة العديدة فيه”.

وأهاب المستشار القانوني بوسائل الإعلام تحري الدقة في الأنباء التي يتم نشرها مؤخرا، والتي من شأنها التأثير على استقرار النادي.