طنطا - أ ش أ

صرح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بأنه جاري إنشاء منطقة صناعية بمدينة المحلة الكبرى متخصصة في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة , وذلك للمساهمة في تطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والاستفادة من القاعدة الصناعية العريقة بمدينة المحلة الكبرى والإستفادة من الأراضي غير المستعملة داخل زمام شركة مصر بالإضافة الى اختراق الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة ذات قدرات تنافسية قياسية.

وأضاف المحافظ أن المشروع يتكون من ثلاث مناطق صناعية مقسمة الى قطع بمساحات مختلفة , وتهدف عملية إقامته الى تطوير الصناعات المصرية بمشاركة القطاع الخاص , وجذب استثمارات جديدة تبلغ حوالي 2 مليار جنيه , وخلق 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإنشاء حوالي 110 مصانع جديدة للغزل والنسيج. وأكد على إنهاء الإجراءات وتذليل أي عقبات أمام إقامة المنطقة الصناعية داخل زمام شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.