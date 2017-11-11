القاهرة - أ ش أ

تمكن أمن مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، من ضبط راكب حاول إخفاء نمرين حديثي الولادة بعد تخديرهما، لتهريبهما خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، اليوم السبت، بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى الكويت رحلة رقم 612، اشتبه أمين الشرطة في حقائب الراكب لظهور أجسام غريبة بداخلها، وبتفتيش محتويات الحقيبة تم العثور على نمرين حديثي الولادة ومخدرين.

وأمر مساعد وزير الداخلية لأمن المطار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإلغاء سفر الراكب واستدعاء أطباء الحجر البيطري بالمطار لفحص النمرين.