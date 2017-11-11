زغرب - أ ش أ

حصلت هداية ملاك وهبة لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو علي الميدالية البرونزية في منافسات وزن 67 كجم ببطولة كرواتيا المفتوحة للتايكوندو التي بدأت في زغرب أمس وإنتهت اليوم.

وتأهلت هداية الى مباراة نصف النهائي بعد فوزها في دور ال` 8 على لاعبة المجر ريبيكا فوريدى بنتيجة 10- 8 , وكانت قد فازت في دور ال` 16 على لاعبة ايطاليا فولوكارو ايرينا بنتيجة 7-6.

يذكر أن هداية ملاك حققت الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو في وزن 57 كجم , وتعد بطولة كرواتيا المفتوحة أول بطولة لها في الوزن الجديد 67 كجم.