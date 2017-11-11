القاهرة - أ ش أ

هنأ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس محمد سعيد محروس إدارة مطار شرم الشيخ وفريق العلاقات العامة في كل من شركات القابضة للمطارات وميناء القاهرة الجوي والمصرية للمطارات على جهودهم المميزة في استقبال وتوديع وتنظيم وصول الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وأشارت الشركة القابضة للمطارات – في بيان اليوم السبت – إلى أن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة كرم إدارة وفريق العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ الدولي ومنحهم شهادة تقدير لجهودهم في استقبال وتوديع الوفود المشاركة في المنتدى، والبالغ عددها 52 وفدًا رسميًا من أكثر من 100 دولة بإجمالي 3 آلاف مشارك.

يذكر أن الشركة القابضة للمطارات شكلت لجنة رفيعة المستوى لتيسير استقبال وتوديع وإنهاء إجراءات سفر ووصول الشباب المشاركين في المؤتمر سواء عن طريق مطار شرم الشيخ الدولي أو مطار القاهرة الدولي; حيث تم تزيين المطارين بالألوان الزاهية، وتم وضع لافتات تحمل شعار المؤتمر، كما تم توفير سيارات خاصة لنقل المشاركين داخل المطار تحمل صور وشعار المؤتمر.