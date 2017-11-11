إسماعيل : الظروف الراهنة تتطلب أعلى مستوى من التشاور و التنسيق بين مصر و تونس 11-11-2017 2017/11/11 - 22:13 إسماعيل : الظروف الراهنة تتطلب أعلى مستوى من التشاور و التنسيق بين مصر و تونس 11-11-20172017-11-11T22:13:54+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة وزراء الرى لمصر و السودان و إثيوبيا يبحثون فى القاهرة الجوانب الفنية لسد النهضة 11-11-2017 مميش يستقبل سفراء و قناصل عدة دول لإطلاعهم على المستجدات بمشروع التنمية بمنطقة القناة 11-11-2017 رئيس الوزراء يفتتح فعاليات الدورة الثانية لمعرض المنسوجات الإفريقية 11-11-2017 جهود الداخلية 11-11-2017 صناعة الخوص و جريد النخل .. حرفة تراثية بحاجة لدعم مجتمعي 11-11-2017 نصرالله يتهم السعودية بإحتجاز الحريري
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