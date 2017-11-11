بيروت - أ ش أ

أدانت كتلة المستقبل البرلمانية اللبنانية الحملات التي تستهدف المملكة العربية السعودية وقيادتها واعتبرتها جزءا من مخطط لضرب الإستقرار الوطني اللبناني.

وأكدت الكتلة `طبقا لقناة (سكاي نيوز بالعربية) مساء اليوم السبت رفضها القاطع للتدخل الإيراني في شئون البلدان العربية واعتبرته عاملا من عوامل تأجيج الفتن والصراعات والحروب.

وكانت كتلة المستقبل اللبنانية قد عقدت مؤخرا اجتماعا دعت في ختامه إلى ضرورة عودة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ,معتبرة ذلك ضرورة لاستعادة الإعتبار والإحترام للتوازن الداخلي والخارجي للبلاد في إطار الإحترام الكامل للشرعية اللبنانية.