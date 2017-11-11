واشنطن - أ ف ب

أبقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) مايك بومبيو اليوم السبت إتهاماته لروسيا بالتدخل في إنتخابات الرئاسة الأمريكية رغم نفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الإتهامات.

وقالت السي آي ايه في بيان نشرته قناة “سي ان ان” بعد ساعات على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدا فيها كأنه يريد الايحاء بانه يعتقد فعلًا بان بوتين صادق، ان “المدير (بومبيو) يؤيد، كما فعل دائمًا، تقرير يناير 2017” الصادر عن الاستخبارات الأمريكية حول التدخل الروسي في الإنتخابات الأمريكية.

وأضاف البيان ان “خلاصات أجهزة الاستخبارات (الأمريكية) في ما يتعلق بالتدخل الروسي لم تتغير”.

وكان ترامب حرص اليوم السبت على تسليط الضوء على نفي بوتين للإتهامات الموجهة إلى روسيا بالتدخل في حملة الإنتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس الأمريكي عقب إجتماع قصير مع نظيره الروسي في دانانج بفيتنام على هامش منتدى إقليمي “أبلغني (بوتين) بانه لم يتدخل مطلقًا في إنتخاباتنا”.

من جهته شدد بوتين خلال مؤتمر صحافي على ان الإتهامات لبلاده بالتدخل في الإنتخابات الأمريكية هي مجرد “أوهام”.

وأثارت تصريحات ترامب غضب العديد من النواب الديموقراطيين، بينهم آدم شيف الذي قال في بيان إن ترامب “يعلم بان الروس تدخلوا” في تلك الإنتخابات، وخصوصًا عبر قرصنة البريد الإلكتروني للمرشحة الديموقراطية السابقة هيلاري كلينتون والقيام بحملة على وسائل التواصل الإجتماعي بغية مساعدة ترامب.