أسوان - أ ش أ

طالب المشاركون في مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل بأسوان, بتفعيل دور المسرح المدرسي في مواجهة مساعي قوى الإرهاب في نشر الفكر المتطرف بين طلاب المدارس, وحمايتهم من أفكار دعاة العنف والقتل.

ودعوا – في بيان اليوم السبت – إلى وضع آليات وخطط عمل لمواجهة الإرهاب ودعوات التشدد والعنف, بالفنون وبسلاح الريشة والقلم وخشبة المسرح, وتفعيل دور المسرح المدرسي العربي في تنشئة أجيال قادرة على مواجهة دعاة العنف والتطرف والقتل, بسلاح الثقافة والفنون وغرس القيم الوطنية ومبادئ وحدة العرب بين الطلاب.

كما شددوا على ضرورة تشكيل جبهة عربية موحدة من المثقفين يكون دورها دعم جهود الحكومات العربية في التصدي للإرهاب, ومكافحة كل صور الفوضى والقتل والدمار والقبح. وكانت مدينة أسوان قد استضافت الأسبوع الماضي فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان طيبة للفنون التلقائية ومسرح الطفل, بمشاركة الفنانين والباحثين والمثقفين من 12 دولة عربية: مصر والكويت والإمارات والسعودية وفلسطين والأردن ولبنان والجزائر والسودان وتونس والعراق.