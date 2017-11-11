وكالات

تأهل منتخبا المغرب وتونس إلى كأس العالم 2018 في روسيا رسميًا بعدما أنهيا مبارياتهما في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال مساء اليوم السبت.

وتفوق المنتخب المغربي على نظيره الإيفواري على أرضه ووسط جماهيره بهدفين نظيفين في الجولة السادسة من المجموعة الثالثة لتصفيات المونديال.

وجاء هدفا المغرب عن طريق الثنائي نبيل درار والمهدي بن عطية في الدقيقتين 17 و24 من الشوط الأول على التوالي، ليؤكد أسود الأطلسي على تفوقهما بالمجموعة.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة أمام كوت ديفوار بثمان نقاط، ثم الجابون بست نقاط وأخيرًا مالي بأربع نقاط.

وفي المجموعة الأولى، اكتفى المنتخب التونسي بتعادل سلبي مع نظيره الليبي على ملعب رادس بالعاصمة تونس، ليتأهل الفريق إلى المونديال الروسي رسميًا.

وأصبح رصيد المنتخب التونسي 14 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، أمام الكونغو الديمقراطية بـ13 نقطة، ثم ليبيا بأربع نقاط، وأخيرًا غينيا بثلاث نقاط.

وسبق لمنتخبات مصر، نيجيريا والسنغال أن حسمت تأهلها إلى المونديال العالمي الذي يقام الصيف القادم، ليكمل المغرب وتونس عقد الفرق الخمسة الأفريقية في البطولة.