القاهرة-اخبار مصر

اشراف / وجدان مباشر

اعداد / اميرة ماهر

رسالة تقدير واعتزاز بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لشباب مصر أعرب فيها عن افتخاره بالانجاز الذي حققه الشباب في النتدى العالمي الذي اختتم أعماله أول أمس بمدينة شرم الشيخ ..

الرئيس السيسي يعرب عن تقديره لشباب مصر بعد نجاح منتدى شباب العالم

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل التزام الحكومة بشكل كامل بتنفيذ توصيات (منتدى شباب العالم) في التوقيتات التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بختام المنتدى الذي عقد في شرم الشيخ.

“إسماعيل”: ملتزمون بتنفيذ توصيات منتدى الشباب

وأشاد 150 شابا مصريا من المقيمين بالخارج بمناخ الأمن والأمان الذي اكتنف مدينة السلام خلال فترة انعقاد منتدى شباب العالم بشرم الشيخ معربين عن شكرهم لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج التي دعتهم للمشاركة..

150 شابا مصريا بالخارج يشيدون بمناخ الأمان بمنتدى شرم الشيخ

افتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الدورة الثانية لمعرض الذى تنظمه جمعية المصدرين المصريين”إكسبولينك”، بمشاركة أكثر من 75 شركة تضم نخبة متميزة من كبار مصدري الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية بمصر.

افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمعرض المنسوجات الإفريقية

كما شهد رئيس الوزراء ونظيره التونسي فعاليات جلسة ختام منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية بالقاهرة ، وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتحقيق التكامل في الصناعات المشتركة من خلال تفعيل المجالس السلعية التي تم تشكيلها بين البلدين

إسماعيل :التحديات تتطلب أعلى مستوى من التنسيق مع تونس

في سياق متصل .. افتتحت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعمر الباهى وزير التجارة التونسى منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية والذى عقد على هامش أعمال اللجنة الوزارية المصرية التونسية السادسة عشرة ، واعلنت في مؤتمر صحفي مشترك الاتفاق علي توقيع 9 اتفاقيات بخلاف المحضر المشترك وذلك خلال عقد اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسى وزراء البلدين غدا.

بالصور .. نصر: توقيع 9 اتفاقيات مع تونس غدا

تواصل القوات الجوية بالتعاون مع قوات حرس الحدود وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع مسح واستطلاع المنطقة الحدودية على الاتجاه الاستراتيجى الغربىنة، حيث

تمكنت القوات الجوية من اكتشاف وتتبع 10 سيارات دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة على خط الحدود الغربية،

بالفيديو ..تدمير 10 سيارات محملة بالأسلحة عبر الحدود الغربية

القوات الجوية تحبط محاولة جديدة لإختراق الحدود الغربية … القوات الجوية تحبط محاولة جديدة لإختراق الحدود الغربية …تدمير (10) سيارات دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود …ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإستمراراً للجهود المبذولة لتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات ومطاردة العناصر الإرهابية والمتسللين عبر الحدود ، واصلت القوات الجوية بالتعاون مع قوات حرس الحدود وإدارة المخابرات الحربية والإستطلاع مسح وإستطلاع المنطقة الحدودية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى ، وتمكنت من إكتشاف وتتبع (10) سيارات دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة على خط الحدود الغربية ، حيث قامت القوات الجوية بالتعامل معها وتدميرها تدميراً كاملاً والقضاء على العناصر الموجودة بداخلها . يأتى ذلك مع إستمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود فى تمشيط المناطق الحدودية فى محيط العملية ، ومنع أى محاولة للتسلل أو إختراق عبر الحدود . Geplaatst door ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ op zaterdag 11 november 2017

تشهد القاهرة وعلى مدار 3 أيام اجتماعات الجولة السابعة عشر لأعضاء اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي بحضور وزراء مياه النيل الشرقى “مصر والسودان وإثيوبيا”، لاستكمال المناقشات حول الآثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب مصر والسودان.

بدء اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي بالقاهرة

على صعيد آخر .. انتهت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها من إعداد الدليل الاسترشادي لتقنين أراضي الدولة عبر لجان المحافظات، والذي يتضمن الخطوات اللازمة لطلبات التقنين والإجراءات التي تقوم بها لجان المحافظات والرسوم المستحقة عن المعاينات.

الإنتهاء من إعداد الدليل الاسترشادى لأراضى الدولة

وفي اطار جهود مكافحة الفساد .. نجح رجال هيئة الرقابة الإدارية في ضبط نصف طن مشغولات فضية وكميات من الأدوية المحظور دخولها البلاد بعد تهريبها بالتواطؤ مع بعض مسئولي الجمارك بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي.

الرقابة الإدارية تضبط نصف طن مشغولات فضية وأدوية مهربة

رحب عمرو الجارحى وزير المالية بقرار مؤسسة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الإئتمانى برفع النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى إلى “إيجابى” بإعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى

المالية ترحب بقرار “ستاندرد اند بورز” تجاه الاقتصاد المصرى

وفي إطار التعاون بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل للاستعداد والترويج لترشيح مصر في انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (c)، المقرر عقدها خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2017، ستقبل الفريق مُهاب مميش، وفداً دبلوماسياً رفيع المستوى من سفراء وقناصل 31 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية..

مميش يستقبل أعضاء “IMO” للترويج لترشيح مصر بالمنظمة

حصلت قناة مدينة الإنتاج الإعلامى على موقع اليوتيوب على جائزة الدرع الفضي من إدارة الموقع بعد وصول عدد المشتركين بها إلى 170 ألف مشترك, وتقديرا لمكانة مدينة الإنتاج الإعلامى كأحد الصروح الإعلامية الكبرى في المنطقة.

“الإنتاج الإعلامي” تحصل على الدرع الفضى من “يوتيوب”

يواجه المنتخب الوطني غدا الاحد فى الجولة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، والتى نجح الفراعنة فى حجز مكان التأهل للمونديال بعد غياب 28 عاما.

اليوم..المنتخب يخوض تدريبه الرئيسي استعدادا لغانا

وتأهل منتخبا المغرب وتونس إلى كأس العالم 2018 في روسيا رسميًا بعدما أنهيا مبارياتهما في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال مساء اليوم السبت.

المغرب وتونس يتأهلان لمونديال روسيا 2018

وفي بطولة كأس مصر .. تأهل فريق الإتحاد السكندري إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد فوزه على فريق ألعاب دمنهور بهدفين مقابل هدف

الإتحاد السكندري يفوز على ألعاب دمنهور ويتأهل لدور الـ16 في كأس مصر

كما تأهل فريق الأسيوطي سبورت لكرة القدم للدور الـ16 بكأس مصر عقب فوزه على الرجاء (1- 0)

“الأسيوطي” يهزم الرجاء ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

حقق منتخب مصر للناشئين فى كرة اليد مواليد 2000 انتصارا كبيرا على منتخب العراق بنتيجة 18/40 فى اللقاء الذى أقيم بينهما، اليوم السبت، فى إطار البطولة العربية التى تستضيفها مدينة (جدة) السعودية خلال الفترة من 10 حتى 17 من شهر نوفمبر الحالى.

منتخب الناشئين لكرة اليد يفوز على العراق فى البطولة العربية

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