دمنهور - أ ش أ

قررت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده صرف إعانة عاجلة قدرها 5 آلاف جنيه لأسر ضحايا 7 تلاميذ لقوا مصرعهم غرقا في حادث انقلاب “توك توك” كان يقل 8 تلاميذ، داخل ترعة المحمودية أمام عزبة شعبان التابعة لزاوية غزال بمركز دمنهور، وصرف مبلغ ألف جنيه لأسرة الطفل المصاب في الحادث.

وكان مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح قد تلقى إخطارا اليوم السبت يفيد بمصرع 7 تلاميذ غرقا نتيجة انقلاب “توك توك” في ترعة المحمودية أمام عزبة شعبان التابعة لزاوية غزال بمركز دمنهور، وإصابة تلميذ آخر.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثث 7 تلاميذ هم: ملك يسري حسن، وحبيبة إبراهيم محمود، وأميرة إبراهيم محمود، وملك المرشدي، ويارا عماد جمعة، ويوسف حمادة جمعة، وملك فتحي السعدي، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى دمنهور العام.