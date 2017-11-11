الإسكندرية - أ ش أ

تأهل فريق الإتحاد السكندري إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد فوزه على فريق ألعاب دمنهور بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بإستاد الإسكندرية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تقدم اللاعب مانوتشو للإتحاد السكندري في الدقيقة 51، وتعادل اللاعب محمود عبد الحكيم لفريق دمنهور في الدقيقة 57، وأحرز محمد عبد المجيد الهدف الثاني لفريق الإتحاد في الدقيقة 90، ليتأهل فريق الإتحاد السكندري لدور الـ16 ببطولة الكأس.

ومن المنتظر ان يواجه الإتحاد السكندري فريق الأسيوطي سبورت في دور الـ16 بالكأس بعد ان تأهل الأخير بالفوز على الرجاء بهدف نظيف.