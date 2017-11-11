واشنطن - أ ف ب

اعتُقل مراقب جوي في مدينة تشارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية يوم الجمعة ووجهت إليه تهمة بحيازة سلاح دمار شامل، بحسب بيان لشرطة تشارلوت-مكلنبورج.

وكانت خدمات الطورئ اتصلت بالشرطة وأبلغتها بوجود قنبلة داخل منزل من طبقة واحدة في أحد الأحياء الجديدة في تشارلوت بجنوب شرق البلاد.

وأوضح بيان الشرطة ان إحدى فرق التدخل عثرت بالفعل على عبوة ناسفة محلية الصنع.

وألقي القبض على بول جورج داندون البالغ 30 عامًا وبحوزته تلك القنبلة التي صنعها رجل آخر يدعى ديريك فيلز يبلغ التاسعة والثلاثين.

وأقرّ فيلز بأنه صنع تلك القنبلة وبانه كان يريد استخدامها ضد أحد جيرانه بسبب خلاف بينهما.

لكنّ فيلز غيّر رأيه وأعطى القنبلة إلى داندون الذي يعمل مراقبًا جويًا في مطار تشارلوت الدولي، بحسب بيان الشرطة.

وأكد مطار تشارلوت في بيان ان داندون “لم يكن مصرّحًا له بالدخول سوى إلى برج المراقبة وليس إلى الأماكن الخاضعة للحراسة داخل المطار”.

وأكدت الوكالة الفدرالية الأمريكية للطيران انه تم فصل داندون من عمله.

ووُجّهت إلى فيلز تهمة صنع وحيازة سلاح دمار شامل وقد أودع السجن. اما داندون فوجهت إليه تهمة حيازة ونقل سلاح دمار شامل.