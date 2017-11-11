عواصم المحافظات - أ ش أ

شنت الأجهزة الأمنية بعدة محافظات، اليوم السبت، حملات أمنية ومرورية وتموينية، لضبط الخارجين عن القانون والمواد المخدرة ومروجيها وحائزي الأسلحة النارية والقضايا التموينية بالإضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.

ففي سوهاج، ألقت أجهزة الأمن القبض على عضو بجماعة الإخوان الإرهابية بمركز طهطا هارب من حكم غيابي بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة.

وفي الدقهلية، قرر المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي غلق إحدى وحدات مصنع شركة الدلتا للأسمدة الكيماوية بطلخا بعد تكرار انبعاث غاز الأمونيا منها وارتفاع نسبته بالجو عن الحد المسموح به.

كما تمكن فريق من إدارة مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية من ضبط معمل لتصنيع منتجات الألبان بدون ترخيص وبداخله بعض المواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط الكمية وتحريزها وعرض المحاضر على النيابة العامة للتصرف والتوصية بالغلق الإداري لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

وفي المنيا، أسفرت حملة تموينية عن تحرير 87 محضرا تموينيا مخالفا ومصادرة 50 اسطوانة بوتاجاز لإعادة بيعها في السوق السوداء، كما تم تحرير 15 محضرا مخالفا لعدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية، و51 محضرا مخالفا لعدد من المخابز لمخالفتها المواصفات.

وأسفرت حملة أمنية عن ضبط 5 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، و3 قضايا بإجمالي مضبوطات 38 جرام حشيش، و53 قرصا مخدرا، وتحرير 2011 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 6 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة، وتنفيذ 8671 حكما قضائيا.

وفي الغربية، أسفرت حملة أمنية عن ضبط 5 هاربين من أحكام جنائية، وضبط 5 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، و20 قطعة سلاح أبيض، و11 مسجلا جنائيا، و8 مسجلين خطر، وضبط قضيتي أموال عامة، وتحرير 690 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي البحر الأحمر، تمكنت إدارة البحث الجنائي من ضبط 30 مطلوبا لتنفيذ أحكام قضائية بالحبس، بجانب ضبط 90 مشتبها فيه لفحصهم، كما أسفرت حملة المرافق عن ضبط 16 قضية رفع إشغال فوري، و7 مخالفات إدارة محلات بدون ترخيص، و4 قضايا باعة جائلين، وتحرير 200 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي الوادي الجديد، تمكنت أجهزة الأمن من تنفيذ حملة إزالة للمباني المخالفة الصادر بحقها قرارات إزالة بمنطقة عين مطلة بمركز الخارجة، حفاظا على الشكل الحضاري لمدخل مدينة الخارجة من الناحية الشمالية.

وفي شمال سيناء، تمكنت الحملات الأمنية في منطقة الشاليهات بحي المساعيد من ضبط 22 شخصا من المشتبه فيهم.