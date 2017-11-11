ليبرفيل - أ ش أ

تعادل منتخب الجابون مع ضيفه منتخب مالي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما, اليوم السبت, على استاد فرانسفيل في الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وبتلك النتيجة, تنهي الجابون التصفيات في المركز الثالث برصيد 6 نقاط, بينما تنهي مالي التصفيات في المركز الأخير بالمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

وفشل المنتخبان في التأهل لكأس العالم, لتبقى بطاقة هذه المجموعة بين منتخبي المغرب وكوت ديفوار.