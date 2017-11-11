بكين - وكالات

أصبحت الأجهزة التي يمكن ارتداؤها متعددة ومتنوعة ولكنها تتطور يوما بعد يوم، وهناك شركات تريد أن تنقلك إلى عام أكثر إبهاراً مثلما فعلت احدى الشركات الصينية التي قامت بتطوير “سوار” ذكي جديد يحمل اسم wristband، وهو يحول ذراع المستخدم إلى شاشة تعمل باللمس للتحكم بكافة خصائص “السوار” عن طريق لمس يده.

والسوار الذكي الجديد يضم ثمانية من أجهزة الاستشعار المتطورة التي تنقل الشاشة إلى المعصم الخاص بالمستخدم وتعمل مع تقنيات متطورة تجعل تلك الشاشة تتفاعل مع أوامر الأصابع كما يحدث مع شاشة الهاتف الذكي الزجاجية.

وليس هذا فقط ولكن “السوار” مرتبط بالهاتف الذكي وتظهر شاشته وكافة محتوياته على معصم المستخدم مما يجعله قادراً على كتابة الرسائل وفتح التطبيقات والرد على المكالمات من خلال لمس المعصم كما يحدث في أفلام الخيال العلمي.

ومن بين استخدامات السوار wristband أنه يسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني، و ممارسة الألعاب على شبكة الإنترنت وتصفح الإنترنت وتفعيل وظيفة مكبر الصوت على هواتفهم الذكية.

السوار معروض لجمع الدعم للبدء في عملية الإنتاج لإطلاقه فى الأسواق، وسيكون متاحاً للبيع بحلول منتصف عام 2015 المقبل.