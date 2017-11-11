هانوي - أ ش أ

أكد الإعلان الختامي الصادر عن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا المطلة على المحيط الهادي (ايبك) ضرورة مكافحة الإجراءات الحمائية والسياسات التجارية غير العادلة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية -في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية اليوم السبت- أن البيان الختامي للقمة التي انعقدت في مدينة (دا نانج) الفيتنامية أكد اعتزام الدول والمناطق الأعضاء في الايبك العمل من أجل إقامة تجارة حرة ومفتوحة دون أية عوائق وتحرير الأنشطة الاستثمارية.

وقرر زعماء الايبك العمل أيضا من أجل توسيع نطاق المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء عبر مواجهة الانشطة غير العادلة والتوسع فى فرص دخول أسواق الايبك, كما قرر المشاركون عقد قمتهم القادمة فى العام المقبل في بابوا نيو غينيا .