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حقق المنتخب الأرجنتيني انتصارًا صعبًا، وتغلب على نظيره الروسي 1-0، في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت، في العاصمة الروسية موسكو، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وظل التعادل السلبي قائمًا بين الفريقين طوال 85 دقيقة، ثم نجح سيرجيو أجويرو في خطف هدف الفوز للمنتخب الأرجنتيني الذي كان الأفضل، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص التهديفية على مدار شوطي المباراة منها فرص عدة ضاعت على النجم ليونيل ميسي.

وأقيمت المباراة في إعادة إفتتاح إستاد لوجنيكي العريق بالعاصمة موسكو، بعد أعمال تطوير وتجديد استمرت لـ4 أعوام وتكلفت 400 مليون دولار، استعدادًا لمشاركته في احتضان فعاليات مونديال 2018، ومن بينها مباراة الإفتتاح والمباراة النهائية.

كذلك شهدت المباراة أول استخدام لكرة المونديال الروسي، والتي أزيح الستار عنها مؤخرًا من جانب شركة “أديداس” للمنتجات الرياضية.