نشرة المساء من اخبارمصر
اخبارمصر - عماد حنفى
بالفيديو ..تدمير 10 سيارات محملة بالأسلحة عبر الحدود الغربية
الرئيس السيسي يعرب عن تقديره لشباب مصر بعد نجاح منتدى شباب العالم
بدء اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي بالقاهرة
اسماعيل يؤكد الحرص على التوجه نحو القارة الأفريقية
افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمعرض المنسوجات الإفريقية
إسماعيل: الظروف الراهنة تتطلب أعلى مستوى من التنسيق بين مصر وتونس
إسماعيل يستقبل نظيره التونسي بمطار القاهرة
“إسماعيل”: ملتزمون بتنفيذ توصيات منتدى الشباب
الإنتهاء من إعداد الدليل الاسترشادى لأراضى الدولة
مصر تؤكد عزمها على تعزيز حقوق الإنسان رغم تحديات الإرهاب
شكرى يبدأ غدا جولة عربية تشمل 6 دول
“موسى”: العلاقات المصرية-السعودية مسألة “أمان” للوطن العربي
شكري يستقبل وزير خارجية جزر القمر حاملا رسالة إلى الرئيس السيسي
150 شابا مصريا بالخارج يشيدون بمناخ الأمان بمنتدى شرم الشيخ
بالصور..وزير النقل يتفقد معهد وردان لتدريب وتأهيل العاملين بالسكك الحديدية
الرقابة الإدارية تضبط نصف طن مشغولات فضية وأدوية مهربة
تأجيل محاكمة قاتل أحد القساوسة بالمرج إلى الأربعاء المقبل
طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 26
وزير البترول: تقنين أوضاع استخراج وتصنيع الذهب من شلاتين
مميش يستقبل أعضاء “IMO” للترويج لترشيح مصر بالمنظمة
وزير البترول: لا زيادة فى أسعار الوقود حتى نهاية يونيو 2018
بالصور .. نصر: توقيع 9 اتفاقيات مع تونس غدا
مميش: قناة السويس مهمة جدا للملاحة العالمية
“التصديري للملابس”: زيادة الصادرات لـ10 مليارات دولار
العبادي يوجه بتأمين متطلبات الاستقرار في المناطق المحررة غربي الأنبار
السعودية تعلق ضخ النفط إلى البحرين
حريق في انبوب نفط قرب المنامة بالبحرين
كوريا الشمالية تتهم ترامب بالسعي للحرب
وصول القوات العراقية إلى الحدود مع سوريا
الرئيس اللبناني يدعو السعودية لتقديم ايضاحات حول الحريري
تنظيم داعش يتمدد في بونتلاند الصومالية
حركة فتح تحيي ذكرى رحيل ياسر عرفات لاول مرة في غزة
أبومازن يؤكد فى ذكرى عرفات على المصالحة والتوافق الوطني
إصابة 5 عسكريين بالجيش اللبناني نتيجة تعرضهم لإطلاق نار
الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة بلا طيار سورية فوق هضبة الجولان
مكرم يبحث مع “الإعلام المستقل” بجنوب إفريقيا سبل التعاون
وزير الآثار يتفقد موقع أم البريجات الأثري بالفيوم
بوتين: سنرد على ضغوط واشنطن على نشاط “روسيا اليوم” بأمريكا
“الإنتاج الإعلامي” تحصل على الدرع الفضى من “يوتيوب”
بالفيديو..الصوت والضوء بكاتدرائية نوتردام
“صباح الخير يا مصر” أحسن برنامج صباحي بمونديال الإذاعة والتليفزيون
القرفة “وقاية فعالة” من أمراض خطيرة
دراسة تؤكد “العنب ” يحمي من العمى
بالصور .. ميلانيا ترامب تتألق بالزي الصيني
اليزابيث الثانية تتخلى تدريجيا عن صلاحياتها
بالفيديو.. ترامب يعلق على سقوط رئيس وزراء اليابان المحرج
“الأسيوطي” يهزم الرجاء ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر
تعادل زامبيا والكاميرون فى تصفيات كأس العالم
منتخب الناشئين لكرة اليد يفوز على العراق فى البطولة العربية
اتحاد الكرة يرسل القائمة النهائية لمرشح الانتخابات التكميلية للأندية
اليوم..المنتخب يخوض تدريبه الرئيسي استعدادا لغانا
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