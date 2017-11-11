صنعاء - أ ش أ

أعلن المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية باليمن، مقتل 18 حوثيًا، اليوم السبت خلال تصديها لهجوم مكثف شنته الميليشيات ضد مواقع عسكرية في محافظة البيضاء.

وقال المركز، نقلًا عن قناة (العربية الحدث) الإخبارية، إن 18 مسلحًا من الإنقلابيين قتلوا بالهجوم الفاشل في (الحبج والجردي) ومواقع أخرى للمقاومة في مديرية الزاهر بالبيضاء، مشيرًا إلى أن المقاومة استعادت السيطرة على المواقع التي خسرتها في بداية الهجوم، فيما سقط 4 مقاتلين بصفوفها وجرح آخرون.

وكانت المقاومة قد أعلنت تمكنها من استعادة عدد من المواقع في (ذي ناعم) إحدى مديريات البيضاء باليمن، بعد مواجهات عنيفة مع المسلحين الحوثيين.