القاهرة - أ ش أ

التقى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، اليوم السبت، بالمدير التنفيذي لمجموعة الإعلام المستقل بجنوب إفريقيا فاليري بوجيه، على هامش فعاليات حفل افتتاح دورة الصحفيين الأفارقة رقم 50، لبحث سبل التعاون بين المجلس ومجموعة الإعلام المستقل بجنوب إفريقيا.

وأشاد مكرم، في بداية اللقاء، بالتجربة الديمقراطية التي تشهدها دولة جنوب إفريقيا والتي انعكست بدورها على حرية الصحافة والإعلام، مشيرا إلى ضرورة أن تلتقي فاليري بمجموعة من رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات بعض الصحف القومية والحزبية والخاصة خلال فترة تواجدها في مصر لمتابعة أحوال الصحافة المصرية وتبادل الخبرات المختلفة.

من جانبها، أعربت فاليري عن سعادتها بوجودها في مصر للمرة الأولى، وأشادت بدور مركز التدريب والدراسات الإعلامية في توطيد العلاقات المصرية الإفريقية وتبادل الثقافات الإفريقية المختلفة وتكوين صداقات على مستوى القارة الإفريقية، مما يساعد على نقل تاريخ كل دولة عن طريق السرد المباشر والمساهمة في نقل صورة حقيقية واقعية عن كل دولة لباقي الدول الإفريقية، ووقوف الإعلام الإفريقي صفا واحدا قادرا على التحدي في ظل التطور الملحوظ والسريع التي تشهده ساحة الإعلام الدولي.

حضر اللقاء أمين عام اتحاد الصحفيين الأفارقة الدكتور سامية عباس، وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أحمد سليم.