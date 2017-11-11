عدن - أ ش أ

أعلن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح, إن الحرب مستمرة ضد المشروع الإيراني في بلاده.

وأضاف نائب الرئيس اليمني -خلال لقائه مع قيادات عسكرية يمنية اليوم السبت- أن الحرب هي ضد المشروع الإيراني ومحاولات تمدده الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي, مؤكدا أن الشرعية وبدعم الأشقاء والأصدقاء مستمرون في مواجهة هذا المشروع ووقف أخطاره.

وأشاد المسئول اليمني بالتضحيات التي يسطرها عناصر الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بدعم قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن ضد الانقلابيين.