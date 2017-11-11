وادي النطرون - أ ش أ

رأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت صلاة عشية تجليس ورسامة أساقفة بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

حضر الصلاة عدد من كبار مطارنة أساقفة الكنيسة وأعضاء المجمع المقدس ومنهم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والأنبا بيشوي مطران كفر الشيخ ودمياط والأنبا أنطونيوس مطران القدس ومئات الأقباط.

وشملت المراسم تجليس 3 أساقفة ورسامة 4 رهبان بدرجة الأسقفية. والأساقفة الجدد هم: الأنبا انجيلوس الأسقف العام في انجلترا وسيجلس أسقفا على ايبارشية لندن وتوابعها – الأنبا كراس الأسقف العام في نيوجيرسي وسيجلس أسقفا على ايبارشية بنسلفانيا – الأنبا مارك الأسقف العام في باريس وسيجلس أسقفا على باريس وشمال فرنسا -الراهب القمص بيجول المحرقي وسيرسم أسقفا ورئيسا لدير المحرق بأسيوط خلفا للأسقف الراحل – الأنبا ساويرس – الراهب القمص أنطونيو أفا شنودة أحد رهبان دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو سيجلس أسقفا على إيبارشية ميلانو خلفا الأسقف الراحل الأنبا كيرلس.

والراهب القمص القمص سارافيم السرياني وسيجلس أسقفا على إيبارشية أوهايو وميتشجيا وإنديانا بأمريكا -الراهب القمص جيوفاني أفا شنودة من دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو وسيجلس أسقفا على إيبارشية المجر وتوابعها وتضم 4 دول هي رومانيا وبولندا وسلوفانيا والتشيك إضافة إلى المجر كما سيكون مشرفا على كنائس مدينة فينسيا بإيطاليا.

ومن المقرر أن تجرى مراسم التجليس في قداس يقام برئاسة البابا تواضروس الثاني صباح غد في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.